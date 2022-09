Festa alpina all’Alpe Soi nel fine settimana

Sabato 3 e domenica 4 settembre, a Bannio Anzino, ritorna la tradizionale “Festa alpina all’Alpe Soi” , organizzata dal Gruppo Alpini del paese.

Domenica dalle ore 9 apertura festa con posto di ristoro e bar; alle 11 all’Oratorio San Bernardo, la S. Messa solenne e a seguire, processione con la presenza della banda musicale di Bannio e incanto delle offerte. Alle 12.30 distribuzione del rancio alpino con polenta, grigliata e prodotti nostrani per tutti. Pomeriggio in allegria dalle 14.30 con musica, giochi popolari e la corsa campestre giovanile memorial "Matteo Tettone" (partecipanti sino a 14 anni). Durante la giornata sarà presente il Premiato Corpo Musicale di Bannio. In caso di cattivo tempo si svolgerà solo la parte religiosa del programma.