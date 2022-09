Ancora una giornata da ricordare per la vigezzina Giovanna Selva. Nel campionato italiano su strada dieci kilometri a Castelfranco Veneto la portacolori della Sport Project Vco ha ottenuto il terzo posto assoluto ed ha vinto il tricolore nella categoria under 23.

A salire sul gradino più alto del podio Sofia Yaremchuk in 32'08'', seconda Rebecca Lonedo in 32'56'' e terza la vigezzina in 33'35''.

(Foto archivio Sport Project Vco)