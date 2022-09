In migliaia a Santa Maria Maggiore per accogliere gli spazzacamini. FOTO E VIDEO

La Valle Vigezzo è tornata a vestire i panni dell’internazionalità grazie agli spazzacamini. Dopo due anni di stop per la pandemia, Santa Maria Maggiore ha ospitato questa mattina l’attesissima sfilata dei rüsca.

E sono stati circa 900 gli spazzacamini che, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali, hanno animato il corteo partito da piazza Risorgimento, sfilando tra due ali di folla, per la gioia soprattutto di tanti bambini a cui gli spazzacamini hanno regalato dolciumi e gadget.

Venti le Nazioni rappresentate quest’anno, con due new entry, Croazia e Bulgaria, che per la prima volta erano presenti alla sfilata una propria delegazione di fumisti. La 39esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino proseguirà nel pomeriggio, alle 16, con il concerto, in Villa Antonia, dei Giovani Musicisti Ossolani diretti da Alberto Lanza. A seguire: premiazioni e ricordi degli spazzacamini. Domani la giornata conclusiva con la gita alla Piana di Vigezzo.