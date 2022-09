Zermatt, 27enne tedesco muore in un incidente in mountain bike

È un cittadino tedesco di 27 anni l'escursionista deceduto il 1 settembre precipitando per 40 metri mentre percorreva in mountain bike un sentiero in frazione Z'Mutt a Zermatt. Lo ha reso noto -riporta swissinfo.ch- la polizia del Vallese che sta indagando sulle cause del tragico incidente. Da quanto affermato dalle autorità svizzere l'uomo era in compagnia di 2 amici quando, per motivi che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso l'equilibrio. Vani i soccorsi di Air-Zermatt, i quali non avevano potuto che confermare la morte del giovane.