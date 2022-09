Domosofia Gourmet, l'evento gastronomico del Festival delle idee e dei saperi

Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola, si concluderà lunedì 19 settembre con Domosofia Gourmet – il Festival in tavola, una cena di beneficenza firmata da chef stellati e da rinomati chef del territorio.

Sarà un momento conviviale, organizzato con la collaborazione di Domobianca 365 , per chiudere la quarta edizione di Domosofia con la “ luccicanza ” dell’alta enogastronomia , per restare sul tema dell’edizione 2022.

La cena si terrà in una location d’eccezione, il Sacro Monte Calvario, Riserva Naturale inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. In via eccezionale, per gentile concessione, una parte dei giardini generalmente chiusa al pubblico ospiterà l’aperitivo, mentre le portate verranno servite all’interno dello storico refettorio dei Padri Rosminiani.