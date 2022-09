Antonella Braga insignita del premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola”

Alla professoressa Antonella Braga andrà il premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola” 2022. Si tratta di un riconoscimento che il Comune di Domodossola conferisce ogni anno ad una personalità che si sia distinta per aver svolto un ruolo di particolare rilievo nella vita del Paese, per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale e per l’evoluzione del pensiero in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia.

La decisione è stata presa dalla commissione tecnica del Premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola e poi approvata dalla giunta comunale all'unanimità.

La motivazione della scelta sta nel fatto che Antonella Braga ha contribuito, attraverso l’instancabile attività di ricerca a diffondere la conoscenza delle vicende della “Repubblica dell’Ossola”, di Domodossola e del territorio ossolano durante la lotta di liberazione.

Il premio verrà attribuito alla professoressa in riconoscimento ad un lungo impegno nello studio del pensiero antifascista e federalista europeo, nell’approfondimento di alcune figure esemplari e nella capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni sviluppata sia come docente di filosofia e storia nei licei, che come docente in distacco presso l’Istituto storico della resistenza nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara”.

In modo particolare viene evidenziata l’importanza del lavoro di ricostruzione della biografia di Gisella Floreanini, unica donna a far parte della Giunta Provvisoria di Governo nella Repubblica Partigiana dell’Ossola.

Nata a Varese è insegnante di storia e filosofia, Braga, dopo la laurea all’Università degli studi di Pavia, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Storia del federalismo e dell’unità euro­pea”.

Studiosa del pensiero antifascista e federalista europeo, ha curato volumi e pubblicato saggi e monografie, tra cui una biografia politica di Ernesto Rossi. È socia fondatrice della Fondazione “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini” di Firenze. Per la collana Novecentodonne ha curato il volume dedicato a Gisella Floreanini.

La cerimonia di consegna del premio avverrà il 30 settembre in occasione del 78esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola.