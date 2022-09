Le previsioni meteo per il fine settimana

Una perturbazione nordatlantica sta attualmente transitando sulle regioni centrali europee, sospinta verso est dalla rimonta dell'alta pressione sul settore occidentale europeo. "L'alta pressione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si posizionerà sulle regioni occidentali del Mediterraneo per tutto il fine settimana e l'inizio della settimana successiva, favorendo condizioni soleggiate sulla nostra regione".

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle zone di confine nordoccidentali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario a nord sui 3100-3200 m ed in lieve rialzo a sud sui 3700 m. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli meridionali sull'Appennino e variabili in pianura, con residui rinforzi da ovest nelle vallate alpine per foehn fino al primo mattino

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per innocui cumuli a ridosso delle Alpi al pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato rialzo fino a 4000-4100 m. Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli da nord sull'Appennino e calmi o deboli variabili altrove. Regimi di brezza nelle valli