Giornata in discesa per la squadra vigezzina che ha sin dai primi minuti ha indirizzato l'incontro. Apre Balassi su punizione, raddoppia Rolandi, fa tris Tadina e chiude il primo tempo Bergamaschi con il poker.

Nella ripresa vanno in rete in neo arrivato Savaglio, con un gran tiro al sette e Piraglia, in azione personale sulla fascia sinistra.