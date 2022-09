Corsa in montagna e giro enogastronomico per la domenica alla Festa dell'Uva di Masera

Apriranno alle 8.30 di domenica 11 settembre le iscrizioni alla quinta edizione della corsa podistica 'Stramasera Trofeo Aldo Pianta' gara non competitiva di corsa in montagna della Festa dell'Uva di Masera. La partenza è per le9.30, le premiazioni all’interno della festa.

Alle 10.30 la grande novità di quest'anno: il Giro Enogastronomico fra le frazioni, si potranno conoscere gli scorci del paese degustando specialità tipiche.

Alle 12 il Reparto Griglia, la Canva Enoteca, Ul Street Food e il self service saranno pronti per servire il pranzo.

'Ul street food' è il nuovo spazio dedicato al cibo di strada dove si potranno trovare prodotti italiani, nostrani.

Dalle 15 partirà l'animazione bambini con truccabimbi, palloncini, battaglia di bolle, giochi e gruppi di ballo e nel pomeriggio attività in collaborazione con DomoBianca fino alle ore 20

Alle 17 la tradizionale merenda con Mutun a la Sau, grigliate, formaggi e vini.

Alle 19 si cena con la Tagliata di torello nostrano con pomodorini. Apertura Self Service con specialità tipiche e carne alla griglia.

Dalle 19 presso il tendone esterno musica dal vivo con Spazio libero

mentre dalle 21 l'Orchestra Molinari farà danzare al tendone interno campo sportivo

Alle 21.30 l'atteso spettacolo pirotecnico, la serata proseguirà alle 22.30 con il Dj set Bunny+Late

al Bakan Disco Pub.

Presso la chiesa di Sant'Abbondio dalle 18 alle 22 si potrà visitare la mostra 'Signs & Words - Full Art Exhibition' organizzata dall'Associazione Wide Art Vco.