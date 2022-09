Nuova aula alle materne Rodari di Villa FOTO E VIDEO

Sorpresa, stamattina, per i bambini della materna Rodari di Villadossola che nel giorno della ripresa della scuola hanno trovato un’ aula in più, un locale ampio dipinto di verde.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Bruno Toscani, l’assessore ai lavori Pubblici Massimo Gervasoni, l’assessore al bilancio Stefano Cittadino, l’assessore alle politiche sociali Pierangela Borca, e, in rappresentanza della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Bagnolini, Stefania Rubatto, il vice dirigente Antonio Montagna, oltre naturalmente a bambini, genitori e insegnanti.

I lavori di ampliamento, per un costo di 104 mila euro, sono stati resi possibili grazie a fondi che il comune ha ottenuto per il contrasto alla pandemia da Covid.

“La scuola, visto le presenze, ha segnalato di aver bisogno di avere uno spazio in più – ha detto il sindaco Bruno Toscani – . Lo spazio è stato ricavato utilizzando una porzione del giardino esterno. E’ uno dei tanti interventi che abbiamo fatto nelle nostre scuole. Diamo tanta attenzione ai nostri ragazzi perché sono il nostro futuro, questo compatibilmente con le risorse del Comune. L’ampliamento è stato fatto utilizzando fondi ricevuti per il contrasto Covid e serve per evitare l’assembramento”.

“E’ un locale con serramenti molto ampi – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Gervasoni – in modo da dare luminosità alla stanza e una bella vista verso l’esterno. Abbiamo fatto interventi importanti in tutte le scuole Alle medie ad esempio abbiamo sistemato un vecchio magazzino, sono state cambiate le sedie dell’auditorim, abbiamo eseguito interventi di sistemazione dei serramenti e dei servizi igienici nelle scuole elementari del Peep”.

La scuola Rodari è frequentata da una cinquantina di bambini.