Sono aperte le iscrizioni al Trail del Calvario, la corsa podistica non competitiva che si corre sulle alture di Domodossola domenica 9 ottobre.

Quest'anno ci saranno alcune novità riguardo il percorso, la 21 km che si correrà in coppia, passerà prima dal parco del Sacro Monto Calvario, dal borgo de 'La tensa' e dal Lusentino dove sarà piazzato il traguardo del 'Gran Premio della Montagna'. Il dislivello sarà di 1050 metri con arrivo e partenza dalla piazza Mercato di Domo.

La 11 km individuale avrà in comune il primo tratto di percorso della 21 km sino a 'La Tensa' per poi cambiare percorso e far ritorno in piazza Mercato.

È possibile iscriversi alla gara tramite il sito https://www.traildelcalvario.com/modalita-di-iscrizione, i costi sono 50 euro a coppia per la 21 km e 12 euro a persona per la 11 km, l'iscrizione da diritto ad un pacco gara e alla partecipazione al 'Pasta Party', ai primi 120 iscritti sarà donata una canotta tecnica. I pacchi gara sono confezionati dai ragazzi del Centro Diurno 'Sesamo' del Ciss Ossola

"Anche per il 2022 il Trail del Calvario – scrivono gli organizzatori - si propone di devolvere in beneficenza parte del ricavato. Quest'anno abbiamo individuato un'associazione di persone speciali che, oltre ad essere attive in un Paese che sta vivendo un momento drammatico, collabora attivamente alla realizzazione il giorno del Trail, parliamo delle ragazze e dei ragazzi del 'Centro Aiuti per l'Etiopia' di Verbania. Sempre per questa Associazione nel corso della manifestazione, saranno raccolte scarpe usate (che vi invitiamo già fin d'ora a portare)".