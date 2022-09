La Voluntas non s'è iscritta, la Virtus gioca a Domo: quale futuro per lo stadio 'Poscio' ?

In Prima Categoria la Virtus Villa ha ripreso la sua annata agonistica giocando ancora una volta al ‘Curotti’ di Domodossola. In Terza Categoria la Voluntas Villa non si è iscritta al campionato. Ed è proprio a questa società che l’amministrazione comunale aveva affidato, sino al dicembre 2023, la gestione dello stadio ‘Franco e Felino Poscio’. Villadossola, seconda città ossolana, non ha nessuna prima squadra che giochi sul terreno del ‘Poscio’.

E’ l’incredibile situazione, figlia di queste ultime annate di decisioni, gare d'appalto, scelte, incomprensioni, contrasti che hanno avvelenato il clima del calcio locale. Compreso il mancato dialogo finale di questi ultimi mesi che doveva permettere di mettere d’accordo le due società sportive villadossolesi affinché potessero condividere il’Poscio’. Un finale deludente......perché ora la realtà dice che la società più vecchia continua a giocare a Domodossola e quella più giovane non ha iscritto la prima squadra al campionato.