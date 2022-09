Riprese le attività di formazione ed esercitazione per il Soccorso Alpino

Dopo un mese di agosto di super lavoro, le diverse componenti del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno ripreso le attività di esercitazione e formazione.

Sabato 10 e domenica 11 settembre, il Gruppo Regionale Cinofili, con la collaborazione della Delegazione Valdossola, si è riunito a Villadossola per la verifica dell'operatività delle Unità Cinofile da ricerca in superficie che con l'inizio della stagione dei funghi sono state - e probabilmente continueranno a essere - particolarmente preziose per la ricerca dispersi.

Un ringraziamento particolare al comune di Villadossola che, tramite ordinanza, ha garantito l'utilizzo esclusivo della struttura "Collinetta dello Sport" e al Gruppo Sportivo Genzianella che ha gestito l'area predisponendola per le attività.