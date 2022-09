Sarà presentato a Vogogna il progetto di restauro del giardino verticale di Villa Biraghi.

Il 21 settembre di ogni anno si festeggia la Giornata Europea della Cooperazione, celebrazione istituita nel 2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica ai risultati della cooperazione nei diversi territori dell’Unione e alle azioni messe in atto a favore della comprensione culturale e del superamento delle disparità economiche nelle diverse aree geografiche.

In occasione di questa significativa ricorrenza, l'Ente Parco Nazionale Val Grande presenterà al pubblico il progetto di restauro, che comprende la realizzazione di un orto botanico, del giardino storico verticale di Villa Biraghi, a Vogogna.

Il giardino - che si sviluppa lungo il pendio su cui sorge il Castello, con terrazzamenti collegati da scale e percorsi che si inerpicano lungo falesie di roccia affioranti - è stato nei secoli un eccezionale elemento di pregio sia per Villa Biraghi che per il borgo di Vogogna e per il territorio circostante.

Attualmente la ricchezza del giardino risente di decenni di abbandono, ma riesce ancora ad affiorare in tutta la sua peculiarità evidenziando tracce, che insieme ad un interessante apparato di fotografie storiche, permetteranno di pianificare, e mettere in atto, un interessante progetto di recupero.

La serata sarà una preziosa occasione per conoscere caratteri e storia di questo tesoro locale e, soprattutto, per condividere le prospettive della sua valorizzazione.

L'iniziativa è stata scelta quale "intervento emblematico" nel quadro del progetto Interreg Italia-Svizzera "InTerraced - Strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione del Paesaggio terrazzato transfrontaliero".

Questo il programma dell’evento organizzato per mercoledì 21 Settembre 2022 dalle 17,00 alle 19,30 presso il castello di Vogogna:

- ore 17.00: benvenuto, saluti istituzionali e presentazione del Progetto Interreg, InTerraced.

Marco Stefanetta, sindaco di Vogogna; Luigi Spadone, presidente Parco Nazionale Val Grande; Cristina Movalli, servizio di promozione e conservazione della natura

- ore 17.30: il giardino di Villa Biraghi: inquadramento storico e artistico.

Relatori: Paolo Volorio, presidente Associazione ACOI - Associazione Culturale Ossola Inferiore

- ore 18.00: il progetto di restauro e realizzazione di orto botanico del giardino storico di Villa Biraghi: prospettive di recupero.

Relatori: Enrico Marforio e Daniele Moro, architetti; Gioacchino Minafò, dottore agronomo

- ore 18.30: confronto con il pubblico.

A seguire un aperitivo con degustazione di prodotti locali.