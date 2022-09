Soccorsi in azione in Valle Vigezzo. Un'escursionista svizzera ha allertato i soccorsi per essersi procurata una sospetta frattura alla gamba nella zona della Laurasca (Parco Valgrande).

Difficoltoso l'intervento dell'elicottero a causa del forte vento. Si sta valutando il trasporto in quota (fino al limite accettabile del vento) delle squadre della stazione di Vigezzo che interverranno da terra. Allertato anche il Sagf.