La regola del quattro per Villa, Vogogna e Varzese

Vige la regola del 4 per Varzese, Vila e Vogogna nella II di campionato in Prima.

E’ dalla Varzese la copertina. Reduce dal ko con l’Ornavassese, la squadra di Lipari strapazza il Momo con un sonante 4-1, firmato da Ariola, Antongioli e da una doppietta di Ricchi. Il gol ospite arriva a partita chiusa. Il successo cancella le ombre dell’esordio e ridá fiducia alla formazione granata.

La vittoria senza grinze per la Virtus Villa. Passa 4 a 1 a Gravellona Toce e conferma il ruolo da protagonista che vuol recitare. Già il secondo tempo col Momo, otto giorni fa, era stato buono: la prova di Gravellona ne è una conferma. In gol Pasin, Rossi e doppietta di Palfini, più un rigore sbagliato.

Seconda vittoria di fila per il Vogogna. Il 4 a 1 sull’Agrano porta la firma di un bomber di razza che non invecchia mai: Simone Margaroli. Il vigezzino ha firmato 3 dei quattro gol ossolani ( da incorniciare l'esecuzione del secondo) mentre l’altra rete è di Salè dopo un'azione personale.

Il derby ossolano tra Ornavasso e Fomarco porta 3 punti ai neri. La squadra di Ochetti è partita bene: due vittorie in due derby e in Ossola non è cosa facile. Di Salina e Falcetti le reti dei padroni di casa: il gol del Fomarco è di Pezzi.

Battuta d’arresto (3-1) per la Crevolese. Che a Cannobio era riuscita a chiudere il primo tempo in parità grazie alla rete di Manara. Poi cede alla Cannobiese nella ripresa ed incassa la prima battuta d’arresto dell’annata.