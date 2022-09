Con la parrocchia di Domo un pellegrinaggio nelle terre di San Francesco

La parrocchia di Domodossola propone ai fedeli un viaggio alla scoperta di due importanti testimoni della fede: San Francesco e il Beato Carlo Acutis. Il pellegrinaggio, che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre, è aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Il programma prevede la partenza alle 12.30 da Domodossola, il pranzo libero, la sistemazione e la cena in hotel e il pernottamento.

Sabato 29 la visita della cittadina. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi della vita di San Francesco: l’eremo delle carceri, il convento di San Damiano. Il rientro in hotel la cena e il pernottamento. Durante la giornata, Santa messa presso la tomba del beato Carlo Acutis.

Domenica 30 Santa messa domenicale e successiva visita della basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in hotel e partenza per il ritorno. Arrivo a Domodossola previsto in serata.

Il costo per la partecipazione è di 270 euro e comprende il viaggio in pullman Gran Turismo, il soggiorno in pensione completa ad Assisi. Per aderire al pellegrinaggio occorre versare un acconto di 150 euro. Le iscrizioni si chiudono sabato 9 ottobre. Per informazioni contattare l’Ufficio parrocchiale tel 0324-243163.

I fedeli con il pellegrinaggio avranno modo di pregare nei luoghi di un gigante della Santità come San Francesco, di approfondire la figura di un beato dei millennials. La parrocchia di Domodossola già nel 2020 aveva proposto ai giovani durante la veglia dei Santi alcune riflessioni su Carlo Acutis il primo beato dei millennials e influencer di Dio.