Trail del Calvario, venerdì la presentazione della VII edizione

Venerdì 23 settembre, alle ore 18:00, all’Alpe Lusentino, avrà luogo la presentazione ufficiale del 7° Trail del Calvario, manifestazione podistica prevista a Domodossola domenica 9 ottobre, organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana. Ospite d’eccezione la campionessa italiana Under 23 della 10 km su strada, Giovanna Selva, più volte maglia azzurra. L'atleta ossolana è tra le migliori podiste in Coppa Europa, Europei di Cross, Giochi del Mediterraneo, Europei Under 23, oltre a vantare diversi titoli regionali.

Il Trail del Calvario consta quest’anno di 2 nuovi percorsi, definiti “bellissimi e che soddisferanno ogni palato” da chi li ha testati in anteprima. Una 21 Km che, partendo dal salotto domese di Piazza Mercato, toccherà per la prima volta i 1080 metri dell’Alpe Lusentino, dove si assegnerà il Gran Premio della Montagna, e un altrettanto suggestiva 11 Km. Il bivio delle 2 distanze è previsto nel caratteristico borgo de “La Tensa”. Tutti i podisti attraverseranno borghi, alpeggi, boschi secolari e, naturalmente, il parco, i giardini e i resti del castello di Mattarella nella riserva naturale del Sacro Monte Calvario.

Alla fine della presentazione, ai presenti sarà offerto un rinfresco. Tutte le informazioni sul Trail del Calvario sono reperibili sul sito www.traildelcalvario.com