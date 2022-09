Ciclo di incontri su 'Sussidiarietà al servizio del bene comune'

Presentato al Centro servizi per il territorio un ciclo di incontri dal titolo "Confronti". Un’iniziativa che, in questo tempo di crisi, intende spaziare su nuove competenze, lavoro, politica, non profit. Gli appuntamenti sono promossi da ilsussidiario.net, Fondazione per la Sussidiarietà, Centro servizi del territorio di Novara e Vco e Rosmini International Campus e hanno l’obiettivo di porre la sussidiarietà al servizio del bene comune.

Si parlerà del mercato del lavoro. con particolare riferimento alla popolazione giovanile, dell’apprendimento scolastico e lavorativo, ma anche di politica per chiudere con una conferenza sul Non profit e sullo sviluppo sociale. “La riforma del terzo settore ha introdotto nuovi strumenti quali la coprogramazione e la coprogettazione- ha spiegato il presidente del Cst Daniele Giaime - che rendono il terzo settore protagonista attivo nello sviluppo di una crescita condivisa della comunità. L’iniziativa si inserisce in un nuovo contesto d’azione dei Centri servizi per il territorio che sono chiamati a diventare volani di crescita e coesione della comunità”.

Gli organizzatori sono convinti che quello che viene definito il terzo settore sia in realtà il primo settore

A presentare l’iniziativa con Daniele Giaime presidente del CST, Laura Bellotti, responsabile marketing e comunicazioni de il sussidiario.net, Caterina Mandarini, direttore CST Novara VCO, e Carlo Teruzzi, rettore Rosmini International Campus. Sono previsti quattro incontri che si terranno alla Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) alle ore 21 del 5 ottobre, il 25 novembre, il 24 febbraio 2023,e 21 aprile 2023 e in diretta streaming su www.ilsussidiario.net.

Le conferenze affronteranno tematiche di attualità e promuovono il confronto con ospiti di livello nazionale e locale.

A portare il primo contributo alle conferenze ci sarà Giorgio Vittadini, professore di Statistica Università Milano Bicocca, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, che sarà presente anche all'incontro del 24 febbraio, insieme ad Enrico Borghi (membro Segreteria nazionale Pd) e Maurizio Lupi (presidente di Noi per l'Italia e dell'Intergruppo parlamentare della Sussidiarietà). Il 5 ottobre vi saranno anche Angelo Candiani, presidente dell’Associzione Scuole e Lavoro Alto Milanese e Stefano Gheno, professore di Gestione delle Risorse Umane dell’ Università Cattolica. Venerdì 25 novembre il tema sarà “L’occupazione e le sue prospettive” gli ospiti saranno Mario Mezzamanica, professore di Informatica Universita di Milano Bicocca, Luca Caretti (segretario reg. CISL Piemonte), Marco Cerutti (responsabile relazioni esterne Confartigianato Piemonte Orientale) e Alessandro Ramazza, consigliere delegato di Randstad Group Italia e Presidente di Intempo.

Infine il 21 aprile vi saranno Monica Poletto, commercialista Dipartimento Welfare Fondazione per la Sussidiarietà , Luciano Gallo, referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia Romagna, Gabriele Sepio, membro del Comitato scientifico per la promozione dell'economia sociale nei rapporti internazionali istituto del Ministero e delle Politiche Sociali e Daniele Giaime, presidente del Centro servizi del territoriop verrà trattato il tema del Non profit e dello sviluppo sociale.

“La partecipazione del Rosmini International Campus – ha detto il rettore Carlo Terruzzi – favorirà un’azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento verso i giovani”. Laura Bellotti ha presentato Il giornale ilsussidiario.net uno strumento di informazione quotidiana, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, che offre chiavi di lettura per approfondire e comprendere ciò che accade.