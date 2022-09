Torna l'Antronesca, camminata autunnale da Villa ad Antrona

Torna l’Antronesca, la camminata che da Villadossola raggiunge Antrona. L’appuntamento, organizzato dal Cai di Villadossola con la collaborazione dei Comuni e di gruppi di volontari, è per domenica 25 settembre. Si parte da piazza IV Novembre a Villa alle ore 8,30. L’arrivo ad Antrona è previsto per le 16,30. La camminata tocca tutti i paesi e molte frazioni della valle. Lungo il percorso ci saranno piccoli punti di ristori allestiti da gruppi in costume dei vari paesi.