Biblioteca Contini, ultimi posti disponibili per l'incontro dedicato al self empowerment

Ultimi posti disponibili per l'incontro teorico e laboratoriale dedicato al self empowerment alla Biblioteca Contini di Domodossola. Sabato 24 settembre alle ore 15 un approfondimento per conoscere gli strumenti e le tecniche pratiche che questa disciplina può fornire per vivere lo studio con profitto e soddisfazione, traendone la massima gratificazione.

“Il mondo è complesso. Diventa sempre più difficile individuare il proprio percorso, trovare una strada. Soprattutto per i giovani, che spesso faticano a scegliere e a portare avanti il corso di studi universitario più adatto a loro. Le parole chiave di questo viaggio saranno: talento, passione e realizzazione personale, perché è dove le nostre capacità e risorse si incontrano con ciò che ci dà gioia e ci impegniamo a fare al meglio delle nostre possibilità che si può trarre il valore profondo del nostro studio, del nostro lavoro, o di qualunque impresa decidiamo di intraprendere nella vita” spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.

Il workshop sarà tenuto dal dottor Riccardo Guidetti, formatore e direttore del Collegio Universitario Camplus Alma Mater di Bologna, che da venticinque anni lavora a stretto contatto con gli studenti universitari provenienti da ogni parte d’Italia. Oltre all’esposizione dei principali concetti teorici verranno proposte ai partecipanti anche attività pratiche e relazionali per consentire subito di sperimentare quanto appreso e rendere l’esperienza più vivida ed efficace.

Come tutte le attività organizzate direttamente dalla Biblioteca, anche la partecipazione al Self Empowerment Lab sarà gratuita. Per questioni organizzative sarà necessaria la prenotazione. Per prenotarsi o per richiedere qualunque ulteriore informazione si può contattare la biblioteca al numero di telefono 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it