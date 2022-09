Fari puntati su Crevolese-Ornavassese e Fomarco-Varzese

Doppio derby nella III giornata di Prima Categoria. Spiccano Fomarco-Varzese e Crevolese-Ornavassese tra la partite di domenica (ore 15).

La prima arriva col Fomarco ancora a 0 punti e la Varzese reduce da un bel successo sul Momo. La squadra di Piccinini non ha iniziato bene: stop interno contro la Cannobiese e battuta d’arresto domenica a Ornavasso. Quella di Lipari, dopo aver perso in avvio contro l’Ornavassese, ha reagito con un bel colpo di reni infilando 4 gol al Momo.

L’altro derby non è molto dissimile. La Crevolese ha raccolto un solo punto in 180 minuti, l’Ornavassese è partita bene con 6 punti su 6 a disposizione, e tutti conquistati in due derby. Per Ochetti, tecnico dei neri, è un ritorno a Crevola, dove alcuni anni fa era stato allenatore dei gialloblu.

Il Villa accoglie al ‘Curotti’ (si gioca alle 17,30) la Pernatese, mentre il Vogogna scende a Novara in casa della Union.

I ragazzi di Massoni sono partiti bene in quanto a gioco. Buon secondo tempo col Momo e buona partita vittoriosa a Gravellona. Chi ben inizia......

Idem per la truppa di Castelnuovo. I biancoverdi hanno già messo in saccoccia sei punti e vanno a casa dei novaresi che ad oggi hanno raccolto un solo punto.

La classifica: Vogogna, Ornavassese, Cannobiese 6; Virtus Villa, Cameri, Borgolavezzaro, Pernatese 4; Varzese 3, Trecate 2; Crevolese, Gravellona S.Pietro, Union Novara, Momo 1; Fomarco, Comignago, Agrano 0.