Pro Vigezzo battuta in casa dal Bagnella

Per la Pro Vigezzo non inizia nel migliore dei modi il campionato di seconda categoria; incassa una sconfitta casalinga per 2-0 contro gli omegnesi del Bagnella.

Il Bagnella è squadra forte, ordinata in campo e pungente in avanti. Nel primo tempo le prime due occasioni le ha però la Pro: prima con Rolandi che va al tiro, ma il portiere ci arriva con le punte delle dita e subito dopo con Piraglia, che crossa di sinistro, ma la palla attraversa tutta la porta sguarnita senza trovare vigezzini pronti a deviarla in rete.

Gli ospiti sono sempre pericolosi e su cross dalla sinistra di Scavazza, Giusto trova il tempo e di testa segna.

Nel secondo tempo i rossoblù di Mocellini cercano di alzare il baricentro, ma in contropiede incassano il secondo gol; è sempre Giusto, ancora su assist di Scavazza, a centrare il bersaglio.

La Pro ha comunque l’occasione di riaprire l’incontro; Rolandi dalla sinistra crossa per Bergamaschi che viene strattonato in area; per l’arbitro è rigore. Bergamaschi però lo calcia a lato.

Subito dopo si ripete la scena a parti invertite, rigore per il Bagnella e Cortesi para.

La partita termina cosi.