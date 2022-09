Ecomuseo di Malesco: un weekend di teatro, cucina e arte alla scoperta dell'identità del Piemonte

L’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco partecipa a un weekend interamente dedicato al teatro, alla cucina e all’arte, con l'obiettivo di far scoprire l’identità del territorio piemontese. L'iniziativa nell’ambito del progetto “Palcoscenico Naturale”, promosso da Piemonte dal Vivo in sinergia con la Regione Piemonte, la Rete Ecomusei Piemonte e Abbonamenti Musei.

Il ventaglio dell’iniziative in programma accompagnerà i partecipanti a scoprire le mille sfaccettature del borgo di Malesco, paese che ha ottenuto il riconoscimento Bandiera Arancione nel 2007, e a conoscerne i suoi prodotti tipici culinari, come i runditt, i quali hanno ottenuto il riconoscimento della Comunità del Cibo di Slow Food e il marchio De.co. da parte del Comune di Malesco.

Il momento culminante del weekend è rappresentato dallo spettacolo teatrale di Sabato 8 dal titolo “No! Pirandello No!” di e con Giovanni Mongiano, che si terrà presso il Cinema-Teatro comunale alle ore 21:00, e dal relativo Workshop, a numero chiuso, in programma per il giorno seguente.

Ecco l’elenco di tutte le iniziative che comporranno il weekend:

8 Ottobre - “Malesco vista dagli occhi di personaggi illustri” – h 10.00 - h 12.00

Passeggiata in centro storico di Malesco sul tema dei personaggi illustri con degustazione a base di runditt e prodotti a km0 a cura dell’Accademia dei runditt. Costo di 10€ a persona, prenotazione obbligatoria.

8 Ottobre – “Birre e miti: la bevanda capace di placare gli dei” – h 18:00 – h 20:00

Breve visita guidata al Birrificio Ossolano di Malesco con apericena e degustazione di birre. La serata sarà̀ arricchita con momenti musicali e artistici, offerti dal nostro Ecomuseo. Costo di 25€ a persona, prenotazione obbligatoria.

8 Ottobre – Spettacolo teatrale “No! Pirandello no!” – h 21:00

Spettacolo teatrale di e con Giovanni Mongiano presso il Cinema Comunale di Malesco sito in P.zza Ettore Romagnoli. Biglietti d’ingresso acquistabili online su Viva Ticket o in loco la sera stessa, costo di 5€.

9 Ottobre – Workshop “Drammaturgie del ‘900” – h 10.00 – h 17.00

Workshop teatrale di e con Giovanni Mongiano a numero chiuso. Accoglienza alle ore 09:30 - 10 e laboratorio dalle 10.00 -13.00 e 14.00 -17.00 (20 persone al massimo). Workshop gratuito, prenotazione obbligatoria.

Durante il weekend il Museo del Parco Nazionale della Val Grande sarà aperto al pubblico e seguirà i seguenti orari: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:30; ingresso libero.

www.ecomuseomalesco.it

(Fotografia di Christian Guerra)