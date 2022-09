Stamattinata i Carabinieri della Stazione di Bannio Anzino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione arrestando un 30enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, maturate per un lungo periodo in ambiente domestico. L’uomo, dopo le formalità, è stato associato presso il carcere di Verbania dove dovrà scontare la pena residua di due anni.