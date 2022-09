Rapace rimane intrappolato nella siepe di un giardino, salvato dai Vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questo pomeriggio, allertati per la presenza di un grosso volatile in difficoltà in un giardino di un'abitazione in via Cappuccina a Domodossola.

L'animale, un esemplare di sparviere adulto, si era incastrato in una siepe di rosmarino senza essere più in grado di prendere il volo. Sul posto la squadra di vigili del fuoco ha praticato un ritaglio nella recinzione e reciso i rami della pianta che avvolgevano il rapace. Con cura è stato trasportato in una zona priva di ostacoli dove è stato liberato.