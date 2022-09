Sabato il concerto dei Giovani Musicisti Ossolani dedicato a Paola Ruminelli

Musiche da film e musical di ogni tempo nel concerto che l'Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani diretta dal Maestro Alberto Lanza offrirà alla cittadinanza, in onore di Paola Ruminelli. L'appuntamento è organizzato, in collaborazione con l'associazione SuoniAMO, nell'ambito della stagione musicale dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli.

“Storie di cuore e di avventura”, che vedrà come solista il giovane violinista Matteo Carigi, è in programma sabato 1 ottobre alle ore 21 all'Auditorium della Scuola Media G. Floreanini di Domodossola, come sempre ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani, anche conosciuta come GMO, è nata nel 2001 da un’idea del maestro Alberto Lanza: dare la possibilità a “musicisti in erba” di fare la loro prima esperienza di musica d’insieme unendo strumenti a fiato, archi, percussioni e strumenti digitali in un unico gruppo. L’idea è risultata vincente e ad oggi il gruppo è composto da circa 100 elementi compresi tra i 12 e i 30 anni provenienti da tutta la provincia del VCO, dal novarese e dalla provincia di Milano.

Il repertorio del gruppo si ispira da molti anni a musiche tratte dalle più belle colonne sonore dei film e dei musical più famosi di tutti i tempi, inoltre l’orchestra ha avuto la possibilità di esibirsi in un secondo repertorio di musiche originali che hanno come tema i paesaggi della Val d’Ossola. I GMO si sono anche lungamente cimentati con successo su un terzo repertorio che si ispira a musiche provenienti dal continente americano.

I molteplici timbri dovuti alle diverse tipologie di strumenti, il repertorio affascinante ed avvincente, l’energia che i ragazzi trasmettono attraverso la musica che suonano danno vita ad un’orchestra straordinaria ed unica nel suo genere. Dal 2001 ad oggi i GMO si sono esibiti in molteplici occasioni, molte delle quali in favore di enti ed associazioni benefiche, su quasi tutto il territorio nazionale e in diverse nazioni europee, avendo all’attivo diverse importanti tournée in Italia e all’estero. I GMO in 21 anni hanno realizzato più di 350 concerti in tutta Europa. Il Gruppo, nel corso della sua storia, ha registrato sei CD.

SuoniAMO –– Associazione Musicisti Ossolani – è una giovane associazione no profit fondata e gestita dai ragazzi dell’orchestra dei Giovani Musicisti Musicisti Ossolani in collaborazione con le famiglie dei musicisti. Essa si occupa di gestire le attività dell’orchestra, che si esibisce ogni anno in decine di concerti, in Italia e all’estero. Pensando al futuro dell’orchestra, SuoniAMO ha dato vita ad una scuola di musica, che con i suoi corsi avvicina i bambini al mondo delle sette note fin dai primi mesi di vita: al momento la scuola di Musica di SuoniAMO conta circa 170 iscritti dai 3 mesi ai 15 anni.

Matteo Carigi

Nato a Varese nel 2002, inizia lo studio del violino sotto la guida del M° Davide Besana ed in seguito con il M° Luca Braga. Attualmente frequenta gli studi presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida del M° Luca Fanfoni, perfezionandosi con lezioni private del M° Vadim Brodski a Roma. Fin da giovanissimo collabora ed è ospite di orchestre quali l'Orchestra Filarmonica Amadeus di Trecate, l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, l'Orchestra da camera del Sacro Monte Calvario e l'Orchestra da camera del Duomo di Novara. Ha partecipato a masterclass con Virginia Luminita Burca, Barbara Broz, Alberto Magagni. Suona un violino Camillo Mandelli del 1929.

Informazioni sulle attività dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli www.ruminelli.it – www.facebook.com/associazionemarioruminelli – info@fondazioneruminelli.it