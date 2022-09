La parrocchia di Domodossola cerca catechisti

La parrocchia di Domodossola, con lo slogan “Accorgersi, accogliere, attivarsi per la comunità”, cerca catechisti. Dopo una formazione personale offerta dalla parrocchia al catechista viene richiesta la disponibilità di un’ora la settimana per il catechismo dei bambini.

"I catechisti sono padri, madri e giovani cristiani che si mettono in gioco e accolgono a volte con un po’ di timore, la proposta di vivere questa bellissima esperienza. È senz’altro un’occasione di crescita nella fede. Purtroppo oggi le vocazioni sono sempre meno, quindi esortiamo a pregare per le vocazioni perché le vocazioni aumentino e perché no, anche a provare in prima persona quest’esperienza. Per essere catechisti bisogna amare il Signore, gli altri i bambini. Cristiani non si nasce si diventa e sebbene la responsabilità della crescita nella fede dei figli rimane dei genitori, i catechisti possono dare una mano", così spiega don Vincenzo Barone.

Per informazioni occorre rivolgersi a don Giacomo Bovio o a don Vincenzo Barone chiamando l’ufficio parrocchiale al numero 0324-243163.