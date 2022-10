Bellinzona: conto alla rovescia per la terza edizione di "Sconfinare Festival"

Tutto pronto per l'inaugurazione della terza edizione riguardante l'evento "Sconfinare Festival" che si svolgerà in Canton Ticino, nella città di Bellinzona, una tre giorni all'insegna dello sconfinamento.

L'evento culturale, in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, avrà come argomenti la teoria dell’evoluzione di Telmo Pievani alle eroiche protagoniste dei romanzi di Melania Mazzucco. Ma anche il concerto di violoncello ai più recenti risultati della ricerca in campo biomedico: quest'anno Sconfinare Festival vi spingerà a confrontarvi con il sottile confine che separa cultura umanistica e cultura scientifica.

IL PROGRAMMA

Venerdì 30 settembre

"Sconfinare per le scuole": incontro con Silvano Tagliagambe e Stefano Vassese alle ore 14.

"Quel legame con un gemello mai nato": conferenza di Silvano Tagliagambe e letture poetiche alle ore 18.

"Il senso della bellazza" di Valerio Jalongo: la proiezione cinematografica e l'incontro con il regista alle ore 20.45.

Sabato 1° ottobre

"Oltre il muro: cinque ore, cinque sguardi, una piazza": incontri con Melania Mazzucco (Di donne e confini, ore 10), Simona Argentieri (Il limen tra veglia e sonno, ore 11.30), Giorgio Vallortigara (La natura dell'esperienza: un racconto tra neuroscienze, romanzi e mosche con la testa storta, ore 15), Telmo Pievani (Quale alleanza con la Terra? Ore 16.30) e Michela Marzano (La cultura: un antidoto al conformismo e alle ideologie, ore 18).

"Sconfinamenti spaziotemporali" dalle ore 13 alle 15.30.

"Cellule in musica": concerto e performance audiovisiva alle 20.45.

Domenica 2 ottobre

"Un corpo semplice dalle proprietà molto curiose": Marie Curie raccontata da Alice Milani, ore 11.

"Cineprovetta": proiezione cinematografica alle ore 15

"Premio Giorgio Orelli": cerimonia di consegna e letture poetiche, ore 18.