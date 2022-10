Assegnato ad Antonella Braga il premio 'Repubblica dell'Ossola'

Si svolgerà venerdì 30 settembre alle 10 presso l'Aula Magna delle scuole Gisella Floreanini di Domodossola la cerimonia di consegna del premio 'Repubblica dell'Ossola' ad Antonella Braga.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla professoressa Braga per il suo impegno nello studio del pensiero antifascista e federalista europeo, nell’approfondimento di alcune figure esemplari e nella capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni sviluppata sia come docente di filosofia e storia nei licei, che come docente in distacco presso l’Istituto storico della resistenza nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara”.

Tra i lavori di Braga c'è il lavoro di ricostruzione della biografia di Gisella Floreanini, unica donna a far parte della Giunta Provvisoria di Governo nella Repubblica Partigiana dell’Ossola, a cui è stata dedicata la scuola sede dell'evento.