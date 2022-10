La programmazione del Cinema Corso

Avatar

Torna nelle sale in versione 4K il film del 2009 diretto da James Cameron.

Nel 2154 la compagnia interplanetaria terrestre RDA vuole ottenere il monopolio sui giacimenti unobtainium del pianeta Pandora, mondo primordiale coperto di foreste pluviali e abitato dai Na’vi.

Dal momento che l’atmosfera del pianeta è tossica per l’essere umano, gli scienziati hanno creato degli Avatar, grazie alla fusione del DNA umano e di quello Na’vi, che possono essere controllati a distanza per mezzo di una speciale capsula tecnologica.

Per prendere possesso del giacimento più grande di Pandora, che si trova sotto l’insediamento dei nativi Omaticaya, il colonnello Quaritch (Stephen Lang) chiede all’ex marine invalido Jake Sully (Sam Worthington) di infiltrarsi tra i Na’vi, al fine di fornire informazioni rilevanti per il futuro attacco delle truppe terrestri.

A contrastare lo spirito conquistatore e violento del colonello c’è la dottoressa Grace Augustine (Sigourney Weaver), che vorrebbe entrare in possesso dei giacimenti grazie ad un’azione diplomatica e pacifica. A causa di alcuni fraintendimenti, tuttavia, la linea adottata dalla dottoressa si è rivela inefficace e Quaritch ha ottenuto il consenso per procedere con la forza.

Jake inizia la sua missione ma, poco dopo aver preso il controllo del suo Avatar, si trova a dover affrontare un feroce e immenso animale predatore, che lo separa dal resto del gruppo. Solo e sperduto su un pianeta che non conosce, Jake è salvato dalla principessa Omaticaya, Neytiri (Zoe Saldana).

I nativi consentono al nuovo arrivato di soggiornare presso il loro villaggio, permettendogli di conoscere a fondo la loro cultura e il particolare rapporto simbiotico che intrattengono con la natura.

Ben presto, Jake inizia ad ammirare lo stile di vita Na’vi e a provare reali sentimenti per Neytiri. L’idillio, tuttavia, è bruscamente interrotto da Quaritch, deciso a completare la missione a sterminare il popolo di Pandora…

Regia: James Cameron

Genere: Fantascienza, Avventura, Azione, Thriller

Cast: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Michelle Rodriguez, Zoe Saldana, Joel David Moore, Laz Alonzo, Wes Studi, Stephen Lang, Peter

Durata: 148 min

Giovedì 29 17.30 - 20.30

Venerdì 30 17.30 - 20.30

Sabato 1 17.30 - 20.30

Domenica 25 17.30 - 20.30

Lunedì 3 20.30

Martedì 4 20.30

Don't worry darling

Il film diretto da Olivia Wilde, è ambientato negli anni '50 e racconta la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles), che vive con il marito in una comunità sperimentale, isolata e utopica, conducendo un'esistenza idilliaca. In questa comunità idealizzata, che raccoglie famiglie felici, vige il concetto di ottimismo sociale, tipico di quel decennio, e portato avanti anche dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine), che gestisce ogni aspetto della vita in questo idilliaco luogo. Gli uomini passano le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo "sviluppo di materiali innovativi". Le donne, compresa la compagna di Frank, Shelley (Gemma Chan), trascorrono il tempo a godersi la comunità con i suoi agi e lussi. Apparentemente la vita perfetta, dove ogni bisogno del residente viene prontamente soddisfatto dall'azienda e l'unica cosa chiesta in cambio è l'impegno lavorativo e la discrezione sul progetto in atto.

Quando Alice inizia a chiedersi cosa suo marito faccia alla Victory e a quale scopo, inizia sospettare che Jack possa avere segreti con lei. Ben presto la donna si renderà conto che sotto il velo perfetto dell'apparenza si nascondono cose terribili, che porteranno la sua splendida vita a disfarsi pezzo dopo pezzo. Ma è pronta a perdere tutto pur di far conoscere la verità?

Regia: Olivia Wilde

Genere: Thriller

Cast: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith, KiKi Layne, Timothy Simons, Kate Berlant, Asif Ali

Durata: 122 min

Venerdì 30 20.30

Sabato 1 22.30

Domenica 25 20.30

Lunedì 3 20.30

Dragon Ball Super - Super Hero

Regia: Tetsuro Kodama

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Cast:

Durata: 120 min

Dragon Ball Super: Super Hero, il film diretto da Tetsuro Kodama, vede Goku nuovamente alle prese con l'Esercito del Fiocco Rosso. Nonostante il Super Saiyan abbia già distrutto questo nemico, alcuni fedeli hanno tenuto vivo lo spirito dell'esercito e sono pronti a scendere di nuovo in battaglia, dopo aver creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2.

I due androidi sono stati incaricati di attaccare Piccolo e Gohan, cosicché il nuovo Esercito del Fiocco Rosso possa riuscire indisturbato a portare a termine la sua missione. Solo una persona può fronteggiare questa minaccia, occorre, infatti, che il Super Hero si risvegli

Giovedì 29 17.30 - 20.30

Venerdì 30 16.30 - 18.30

Sabato 1 16.30 - 18.30 - 20.30

Domenica 25 16.30 - 18.30

Lunedì 3 17.30

Martedì 4 17.30