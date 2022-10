Auto contro un minibus a Cosasca, nessun ferito

Incidente poco prima delle 9 a Cosasca. Un'utilitaria che stava immettendosi sulla strada principale da via Roma si è scontrata con un bus di linea della ditta di autotrasporti Comazzi.

L'auto è stata travolta e ha subito ingenti danni, ma per fortuna nessuno degli occupanti dei due mezzi coinvolti ha riportato ferite.

Da diverso tempo il semaforo, che tanto aveva fatto discutere in passato per le numerose multe, non è funzionante. Non scattano più il verde e il rosso, ma rimane sempre l'arancione lampeggiante.