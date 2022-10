Walsetreffen 2022, un successo il raduno di Ornavasso FOTO VIDEO

Sono stati oltre 15 mila i visitatori che da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre hanno raggiunto Ornavasso da Italia, Svizzera, Austria, Liechtenstein e Francia per la ventunesima edizione del Walsertreffen, il raduno internazionale dei popoli walser delle Alpi.

Ben 1630 le persone in costume che hanno sfilato domenica 2 ottobre in rappresentanza di 42 gruppi storici e folcloristici di tutte le nazioni rappresentate, con bande, abiti e strumenti tradizionali di grande pregio.

Straordinario il coinvolgimento e l’entusiasmo del pubblico presente, oltre diecimila persone nella sola giornata di domenica, che per quasi 2 ore hanno accolto ed applaudito i gruppi partecipanti, lungo il percorso di circa 1 km, dalla chiesa parrocchiale di San Nicola di Ornavasso, dove è stata celebrata la messa con omelia in tedesco del Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla a Piazza XXIV Maggio dove i gruppi si sono esibiti alla presenza di autorità, fotografi e cineoperatori, per poi proseguire nel centro cittadino tra due ali di folla che hanno letteralmente “abbracciato” gli eredi dei coloni walser che a partire dall’Alto Medioevo hanno colonizzato le Alpi.

La minore estensione dei ghiacciai facilitò il transito lungo i passi alpini e i walser raggiunsero anche le Valli Formazza, Antigorio, la Valle Anzasca, il Passo del Sempione, spingendosi fino ad Ornavasso e Migiandone, i comuni walser più a Sud delle Alpi.

Le colonie walser del Verbano Cusio Ossola di Formazza, Macugnaga e Campello Monti hanno presenziato ad Ornavasso con un proprio stand in Piazza XXIV Maggio, dove era presente anche il punto informativo del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

Ogni tre anni il Walsertreffen esprime un sentimento di riconoscenza a tutti coloro che mantengono vivo il ricordo di un popolo che per secoli ha coltivato e preservato la montagna.

Oggi molti di questi villaggi sono diventati importanti centri turistici e la valorizzazione delle tipicità locali e del patrimonio culturale e linguistico sono fattori di grande importanza per lo sviluppo futuro della montagna, anche in chiave economica per le nuove generazioni.

Notevoli anche le ricadute economiche e turistiche del Walsertreffen 2022 ad Ornavasso, con

1481 pernottamenti da parte dei gruppi nell’area del Lago Maggiore, Lago di Mergozzo e Bassa Ossola, ai quali bisogna aggiungere accompagnatori e singoli ospiti.

Una ricaduta economica di circa 800 mila euro per il week end dell’evento, al quale va aggiunto il valore promozionale del raduno, che ha raggiunto partecipanti provenienti da 5 nazioni.

Imponente anche la macchina organizzativa, supportata economicamente dal contributo della Regione Piemonte e del Comune di Ornavasso, con 18 bus di VCO Trasporti che hanno garantito il collegamento tra le strutture ricettive ed Ornavasso, con 166 viaggi e 3391 persone trasportate,