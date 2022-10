Al Trail del Calvario attesi 300 atleti

Si correrà domenica a Domodossola la settima edizione del Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana.

Due le camminate non competitive che partiranno dalla caratteristica Piazza Mercato e che constano entrambe di nuovi percorsi. Una 21K, con partenza alle ore 9:00, da correre in coppia e che salirà per la prima volta sino ai 1080 metri dell’Alpe Lusentino, dove è previsto un Gran Premio della Montagna, e una 11K individuale, partenza ore 9:10, che per la prima volta transiterà, come la sorella maggiore, nel bellissimo borgo de “La Tensa”.

Entrambe le distanze attraverseranno le ridenti frazioni domesi, tra i quali Anzuno, La Tensa, La Quana, Vallesone, Andosso, Prata, Vagna, e poi alpeggi solari dove spiccano, oltre all’Alpe Lusentino, l’Alpe Prey e l’Alpe Santigogno. Non mancano boschi con faggete secolari, e, naturalmente, la salita al Sacro Monte Calvario dove, oltre alla riserva naturale e ai resti del Castello di Mattarella, gli atleti avranno accesso esclusivo al parco privato.

Tantissimi i premi, a sorteggio e in base alla posizione di arrivo, sia per il Gran Premio della Montagna, sia al traguardo di Piazza Mercato per entrambe le distanze. Per gli spettatori che saliranno all’Alpe Lusentino è previsto un simpatico omaggio (a esaurimento).

Alla fine ristoro, massaggi, spogliatoi, docce e pasta party. Numerose le associazioni che collaborano alla riuscita della manifestazione, e che gli organizzatori desiderano ringraziare sin d’ora. Anche quest’anno parte del ricavato andrà in beneficenza, per l’esattezza al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania. Sempre per questa associazione saranno raccolte le scarpe usate, che gli organizzatori invitano sin d’ora a portare.

Ci si può ancora iscrivere sabato 8 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00 nella sede dell’Unione Montana delle Valli Ossolane, in via Romita 13, oppure domenica mattina in Piazza Mercato dalle ore 7:00 alle 8:30.

Regolamento e maggiori informazioni sul sito www.traildelcalvario.com