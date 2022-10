Annullato il concerto della Banda Osiris per Musica in Quota. Viste le previsioni meteo negative per la giornata di domenica 9 ottobre, l'Associazione Musica in Quota deve a malincuore annunciare che il concerto della Banda Osiris, inizialmente in programma alle ore 11.30 presso l'Alpe Blitz, è annullato.

In accordo con i membri della Banda Osiris, il concerto verrà riprogrammato nello stesso luogo nel corso della stagione 2023 del Festival.