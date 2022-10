Al via la serie D: la Cestistica esordisce in trasferta

Al via nel fine settimana il campionato di serie D di basket. La Cestistica esordisce in trasferta, domenica, sul parquet di Galliate. Granata subito alle prese con gli infortuni: nell’allenamento di mercoledì si è scavigliato Carusi che difficilmente potrà esserci.

”Partiamo contro una squadra difficile, che si è rinforzata e in casa ci ha sempre dato del filo da torcere. È un campionato che si è alzato di livello -sottolinea il ds Tomaso Ripamonti- e per noi c’è qualche incognita. Ovviamente partiamo per fare il meglio ma ci sono davvero tante squadre che hanno fatto mercato e che vogliono puntare ai play-off, in una formula che prevede sei squadre a giocarsi la promozione e sei ad evitare la retrocessione nella seconda fase” conclude Ripamonti.

Debutta a Borgoticino la Paracchini Expo Foma: i ragazzi di coach Lodetti sono tra le favorite. Palla a due oggi alle 21:15 per i giovani rossoverdi della Fulgor. “Non ci nascondiamo: abbiamo tutto per fare bene” ammette il tecnico della seconda squadra della Paffoni.