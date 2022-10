La Fabbrica, una serata dedicata alla musica e alla storia dei Beatles

Alla Fabbrica di Villadossola arrivano i Beatbox con un tributo ai Beatles. Una storia affascinante e costellata di successi quella dei Beatles, che sarà raccontata il 15 ottobre, a partire dalle 21, da uno “storytelling” d’eccezione, Carlo Massarini, ed interpretata dalla tribute band più quotata in Europa The Beatbox.



Carlo Massarini, noto conduttore televisivo e giornalista di successo, ma soprattutto grande esperto di musica contemporanea, farà da filo conduttore raccontando la storia dei Fab Four, magistralmente interpretata dai The Beatbox. Sarà uno spettacolo pieno di ricordi e canzoni intramontabili, il pubblico rivivrà la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Anni 60, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.



Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione identica a quella usata dai Beatles nei loro storici dischi, ai vestiti. Lo spettacolo è organizzato da Valter De Bona, ex negoziante di dischi a Domodossola e grande appassionato di musica, già organizzatore e promotore di diversi eventi in passato in Ossola.

«Ho ascoltato il gruppo a Borgomanero e ne sono rimasto affascinato – spiega De Bona – , per questo ho pensato di proporre lo spettacolo anche in Ossola. Ho contattato il sindaco e presentato la proposta e con la collaborazione della Proloco è stato programmato l'evento. Lo spettacolo è interamente dedicato al periodo magico dei Beatles, 1962/1969 , Carlo Massarini condurrà lo spettacolo raccontando aneddoti e curiosità dei FabFour. Il gruppo dei BeatBox si presentano con strumenti d'epoca, identici e originali con modelli e marche usati dagli stessi Beatles, gli abiti e le atmosfere costruite in perfetto periodo Beat».

Accolti ovunque da recensioni ottime, i Beatbox portano in tutto il continente, in teatri e palazzetti sempre pieni, lo stile Beatles

Il costo dei biglietti è di 28 euro in prevendita e 25 euro la sera del concerto. Ingresso libero per i portatori di handicap. La prevendita al Teatro la Fabbrica e online https://noiticket.botteghinoweb.com.