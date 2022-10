Il 15 ottobre torna DomoJazz

Sabato 15 ottobre alla Cappella Mellerio di Domodossola primo appuntamento con la rassegna 'DomoJazz terza edizione autunno 2022'. Alle 21 si esibisce il Bebo Ferra-Paolino Dalla Porta Duo, composto da Ferra alla chitarra e Dalla Porta al contrabbasso: proporranno una serie di brani tratti dai loro lavori discografici “Bagatelle” e “Aria”, oltre ad alcuni nuovi brani inediti.

Riparte quindi dopo il periodo pandemico la rassegna DomoJazz giunta alla sua terza edizione grazie all’impulso dell’assessore alla Cultura del Comune di Domodossola, Daniele Folino, che ha ritenuto importate riprendere e dare continuità ad un percorso culturale che da anni si stava sviluppando con successo in città.

Dimensione poetica, energia, colore, creatività, sono alcune delle coordinate principali da cui nascono e si sviluppano le composizioni originali di Dalla Porta e Ferra, scritte appositamente per questa formazione. Comune denominatore il jazz inteso come pensiero e linguaggio in continua trasformazione e perenne ricerca di nuove sintesi attraverso le radici europee e mediterranee. Grazie ad una grande carica espressiva, sorretta da una tecnica raffinata, i due musicisti riescono a trasformare ladimensione cameristica del duo acustico in una proposta articolata e ricca di energia.

La poetica dei temi, l’interplay e lo scambio dei ruoli fra i due strumenti, supportati da una costante tensione creativa e melodica ed uniti ad una naturale empatia ritmica che accomuna i due musicisti, danno vita ad una musica dinamica, ricca di nuances e al tempo stesso di notevole impatto sul pubblico. Concerto da non perdere. Lo spettacolo è a ingresso libero.

Appuntamenti successivi:

Sabato 05/11 andrà in scena il “Gianluca Di Ienno Gliders Quartet” con Fulvio Sigurtà (tromba/flicorno), Gianluca Di Ienno (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) e Alessandro Rossi (batteria) che proporrà il proprio album “Gliders”,

Sabato 03/12 chiuderà la questa terza rassegna autunnale il “Roberto Mattei Hurricane Septet” con Marco Mariani (tromba/flicorno), Gianluca Zanello (sax alto), Tullio Ricci (sax tenore), Federico Cumar (trombone), Lorenzo Blardone (pianoforte), Roberto Mattei (contrabbasso) e Massimiliano Salina (batteria) che proporrà il proprio album “Let’s Go Ahead”.