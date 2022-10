Il Piedimulera si gusta il successo nel derby con la Juventus Domo

E’ tinto dei colori del Piedimulera il derby ossolano di Promzione, vinto dalla squadra di Moz per 2 a 0. Lo firmano Martelli e Ceschi che rilanciano un Piedimulera reduce da due sconfitte di fila. I gialloblù salgono a metà classifica con 8 punti, i granata restano penultimi con 4, e purtroppo il peggior attacco del girone con sole 4 reti realizzate in sei turni ma soprattutto nessuna rete fatta fiori casa.

‘’Ci voleva questa vittoria, ma noi dobbiamo essere realisti perché con una squadra fatta di giovani dobbiamo imparare a lottare ogni domenica. Come abbiamo fatto domenica. La realtà è che noi dobbiamo dare il massimo ogni volta, dando il 110 per cento’’ dice l’allenatore Marco Moz.

‘’E’ stata una vittoria meritata in una giornata in cui la società ha fatto una bella festa con una polentata e questo ha dato un clima di festa, poi il derby è un derby e quindi… - afferma - . Capisco il rammarico della Juventus Domo ma non devono abbattersi, anche loro hanno una squadra rinnovata, un mister nuovo e devono aver pazienza. Sapevamo come giocavano ed abbiamo fatto le nostre contromosse che si sono rivelate azzeccate’’.

Delusione in casa granata. Michale Nino non si nasconde: ‘’Purtroppo non abbiamo combinato nulla, la realtà è questa. Non abbiamo proprio giocato, tenendo un atteggiamento sbagliato, troppo presuntuoso. Non abbiamo fatto una sola azione di gioco, non abbiamo vinto un contrasto. E loro ne hanno approfittato’’.

Questa settimana Nino darà la scossa ai suoi: ‘’Già dall’allenamento di stasera qualcosa dovrà cambiare perché se sbagli l’atteggiamento sbagli la partita. Ci rimboccheremo le maniche’’