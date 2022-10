In piazza mercato vecchie auto e vestiti d'epoca per le riprese del film di Giorgio Diritti

Piazza mercato, via Briona e il cimitero sono diventate oggi set per riprese del film 'Lubo' di Giorgio Diritti, regista premiato ai David di Donatello 2021 per il biopic sul pittore Antonio Ligabue 'Volevo nascondermi'.

'Lubo' (il titolo del film) è ambientato in varie epoche storiche del passato e questa mattina hanno destato molta curiosità: vecchie auto in piazza mercato e comparse con abiti di un tempo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato dal Comune con Film Commission Torino Piemonte per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione attraverso le riprese cinematografiche, televisive ed audiovisive. La società ha individuato nel territorio domese situazioni ideali per ambientare alcune scene del film.

La storia del film del regista bolognese è tratta dal romanzo 'Il Seminatore' dello scrittore Mario Cavatore. Racconta la storia di Lubo Moser, un giovane zingaro, costretto a trovare un nuovo senso di giustizia dopo che lo Stato svizzero gli ha portato via i suoi bambini. La sceneggiatura è di Giorgio Diritti e Chiaffredo Valla.