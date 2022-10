La storica merceria Borgatta di via Briona trasformata in set cinematografico FOTO E VIDEO

Da qualche giorno lo storico negozio “Borgatta” di via Briona è chiuso. Al suo interno, questa mattina, sono state girate alcune scene del film di Giorgio Diritti “Lubo”.

Il titolare Mario Borgatta, da un bar nei pressi della sua merceria, osserva l'andirivieni dei tecnici, degli attori e delle comparse. E' contento che il suo negozio, presente in città dal 1901, sia diventato per qualche giorno un set cinematografico.

“E' una grande soddisfazione - spiega Borgatta – perchè si ripercuote sull'economia domese; le riprese di questo film sono un evento di portata internazionale e la cosa non può che far del bene alla città. Passando in via Briona la produzione ha notato il mio negozio e ha mostrato subito interesse per girare alcune scene del film. Ho accettato subito”.

Il negozio è stato fondato dal bisnonno di Mario, Pietro Borgatta, poi è passato di generazione in generazione a suo nonno Giovanni, a papà Gottardo e infine dal 1993 a lui.

All'interno l'arredamento è ancora quello originale di inizio Novecento. “A parte il bancone – spiega Mario Borgatta - , che mio papà ha cambiato nel 1965, i banchi originari li ho comunque conservati nel retro bottega”. In questi anni nonostante la concorrenza dei supermercati Mario Borgatta non ha mai pensato di chiudere l'attività. “ E' un negozio di nicchia ma ho un bel giro di clienti- dice Borgatta - che si dimostrano affezionati sia al negozio che a me”.