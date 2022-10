Schianto a Santa Maria, grave una 23enne

Grave incidente nella tarda serata di domenica a Santa Maria Maggiore. Un'auto con a bordo tre giovani si è schiantata nei pressi della rotonda tra via Milano e la SS337 alle porte di Santa Maria. Una giovane di 23 anni è stata trasportata con gravi ferite in ospedale. Altre due occupanti dell'auto sono invece state trasportate in Dea in Codice Giallo con ferite meno gravi. Sul posto le forze dell'ordine per stabilire la dinamica e i Vigili del fuoco.