Incidente a Santa Maria, in un video il momento dello schianto

E' ormai virale il video dell'incidente di domenica sera a Santa Maria Maggiore. Il tam tam di invii sui gruppi Whatsapp va avanti da ore. Nelle immagini del video ripreso da una delle passeggere della Ford Fiesta, che è andata a schiantarsi contro il muro del cortile della palazzina di via Milano, alla rotonda della Punta Est, si sente una giovane che mentre riprende con il cellulare dice “...siamo a 80 adesso....” poi il video si interrompe. Il video riprende il momento in cui l'auto proveniente da Malesco si immette nella rotonda prima di schiantarsi. La giovane che riprende dice che la velocità è di 80 chilometri orari, poi un grido e l'interruzione del video.

Nell'incidente due ragazze sono state trasportate al Dea del San Biagio in Codice Giallo, mentre una terza passeggera, non si sa se la stessa che ha realizzato il video, è stata trasportata in ospedale con ferite più gravi, con un Codice Rosso.