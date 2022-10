Verifiche strutturali in corso alle elementari di Preglia

In corso le verifiche strutturali alle elementari di Preglia, chiuse a titolo precauzionale.

“l sistema delle scuole elementari di Crevoladossola è notoriamente vecchio e questo è un problema che abbiamo sempre messo al centro della nostra azione, tanto è che nel nostro programma elettorale avevamo inserito, e stiamo realizzando, una nuova e moderna struttura nei pressi delle scuole medie, struttura che sarà fruibile fra pochi mesi.

Nel frattempo, in attesa di avere la nuova scuola, è in corso il monitoraggio degli edifici esistenti, in particolare quello di Preglia è sotto osservazione dal 2017.

E’ un edificio difficile dal punto di vista strutturale perché è stato oggetto di vari interventi con diversi materiali e ha più di 60 anni di età. L'ultimo monitoraggio ha dato dei risultati meritevoli di ulteriori verifiche, quindi in attesa della conclusione degli approfondimenti tecnici, in accordo con gli uffici e la dirigenza scolastica, questa Amministrazione ha deciso in via precauzionale di interdire l’uso della struttura. Potrebbe anche essere un eccesso di zelo, ma in questo caso la prudenza non è mai troppa. A breve, se saranno confermati gli indicatori a seguito dei risultati delle verifiche, si valuteranno le soluzioni da mettere in campo per garantire la continuità didattica.

Non è facile fare delle valutazioni su questa struttura, perché è stata costruita con tecniche diverse tra cui pietrame e cemento armato ed è stata oggetto di vari interventi di ampliamento, il che rende la verifica strutturale un problema complesso. Questo verrà eseguito dai tecnici incaricati.

Mi sento anche di dire che il problema delle sedi scolastiche obsolete doveva essere affrontato 30 anni fa, ma fu colpevolmente ignorato per inseguire le chimere di fantomatici Palazzetti dello Sport.

Ora questa Amministrazione ha preso di petto la situazione tant'è che a breve sarà pronta una nuova sede che risolverà tutti i problemi del sistema scolastico crevolese. Concludo affermando che si è sempre operato e si opererà avendo come stella polare la sicurezza degli utenti”. Così in una nota stampa il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni.