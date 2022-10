Preglia, le classi delle elementari da venerdì trasferite alle medie Casetti

Dal tavolo tecnico tra amministrazione e dirigenza scolastica è stata presa la decisione di trasferire le classi delle elementari di Preglia nel plesso delle Medie Casetti. “Da venerdì tutti gli alunni delle 6 classi saranno ospitati alle medie di Preglia” Ad annunciarlo il primo cittadino di Crevola Giorgio Ferroni, dopo che lunedì era stata decisa la chiusura, in via precauzionale delle scuole elementari di Preglia, per delle verifiche statiche sullo stabile.

“Voglio sottolineare l'ammirevole elasticità del dirigente e del personale scolastico. Grazie a questa decisione riusciamo a sistemare tutti i bambini dele elementari alle medie a poche centinaia di metri dal plesso attuale” spiega Ferroni.

Si è operato con solerzia per garantire la massima sicurezza e contestualmente la continuità didattica e questo è certo un ottimo risultato per tutti.

Un ringraziamento anche alla protezione civile che contribuirà al trasferimento degli arredi in tempi rapidi.