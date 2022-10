Minorenni arrivati dal milanese gli autori dei furti nelle farmacie?

Minorenni stranieri, pare residenti nell’hinterland milanese. Sarebbero questi i componenti della banda delle farmacia, il gruppetto di malviventi che lo scorso fine settimana ha creato allarme rubando e rapinando alcune farmacia ossolane, tra Trontano, Villadossola e Pallanzeno.

Gli inquirenti tacciono. Nessun comunicato stampa, nessuna notizia è stata data ai media. Ma nonostante il prolungato riserbo si è saputo che si tratterebbe di una banda formata da tre minorenni, tutti fermati dalle forze dell'ordine. Si sospetta anche la presenza di una quarta persona, forse il basista che frequenta l'Ossola, non ancora identificato.

I tre giovanissimi stranieri sarebbero arrivati in Ossola sabato per portare a termine il raid nella notte. Un'azione che ha allarmato la popolazione e ha gettato preoccupazione tra i farmacisti. Non si sa cosa cercassero i malviventi: se solo denaro o anche medicinali costosi da rivendere.

La banda ha rubato in alcune farmacie ma in una di queste, a Villadossola, ha trovato un ‘’contrattempo’’. La farmacista, di turno, dormiva infatti all’interno del locale. L’imprevisto però non ha scompaginato più di tanto l'azione della banda di delinquenti che ha pensato bene di usare un taglierino per minacciare la dottoressa.

L’ultimo tentato furto, a Pallanzeno, ha portato una pattuglia delle forze dell’ordine ad insegiurli, coadiuvata da altri colleghi. Sono stati così fermate tre persone, una delle quali avrebbe anche tentato vanamente di fuggire, pare, gettandosi nelle acque del canale Enel.