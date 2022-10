Tutela dalle molestie sessuali sul luogo di lavoro, il tribunale condanna un'azienda della ristorazione di alcune mense scolastiche del Vco

La Filcams Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola, esprime grande soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in riferimento ad un caso di molestie sessuali avvenute in ambito lavorativo. Questo risultato è stato ottenuto dopo mesi di battaglie sindacali ed il patrocinio della Filcams Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola alla causa promossa presso il tribunale di Verbania.

Il Tribunale ha condannato una società della ristorazione collettiva, titolare di un appalto a committenza pubblica presso alcune mense scolastiche nel Verbano Cusio Ossola, per non aver adottato tutti i comportamenti idonei a “tutelare l’integrità fisica e morale della lavoratrice, anche sotto lo specifico profilo delle molestie sessuali” e di aver agito in maniera discriminatoria trasferendo la lavoratrice in altra sede, dopo che la stessa aveva denunciato, per mezzo del Sindacato, le molestie subite da un suo superiore.

La sentenza ha ordinato il reintegro della stessa nel suo posto di lavoro e condannato l’azienda al pagamento di un risarcimento per il danno subito.

La Filcams insieme a tutta la CGIL è da tempo impegnata in una campagna “FACCIAMO QUADRATO” contro violenze e molestie, finalizzata a dare informazioni e strumenti concreti alle vittime di molestie e discriminazioni per reagire e denunciare, scontrandosi, forti di un sostegno attivo, anche contro atteggiamenti aziendali generati da anni di luoghi comuni e superficialità, che preferiscono ignorare, minimizzare e non riconoscere il profondo malessere di chi subisce.

Anni di battaglie hanno determinato un quadro legislativo e contrattuale che ci danno più strumenti per denunciare e ottenere giustizia. Ma anche questo non basta senza una diffusa consapevolezza e la costruzione di un contesto sociale e culturale che senza ambiguità riconosca e sostenga le vittime e la loro dignità e contemporaneamente isoli e condanni coloro che mettono in atto, assecondino o fingano di non vedere, molestie sessuali e discriminazioni.

La Filcams Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola continuerà a difendere e tutelare con forza le lavoratrici ed i lavoratori vittime di molestie e discriminazioni nel nostro territorio.