Tennis tavolo, alti e bassi nella 3a giornata di campionato

Questi i risultati delle formazioni del T.T. Ossola 2000 nei vari campionati.



C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Gallarate 5-1

Altra vittoria per il team targato Balabiott che consolida il primato in classifica grazie ai 2 punti a testa di Kalem e Constantinescu e al punto della vittoria di Rigotti che perde però di misura dal giocatore di punta avversario. Squadra sempre prima alla pari col Romagnano, la cui sfida è prevista tra una settimana sul campo di riserva domese per permettere al nostro Kalem di partire con la Nazionale paralimpica ai Mondiali di Granada dal 3 al 13 novembre.



C2 regionale

TT.Ossola2000 "Ristorante Terminus" - TT.Biella 1-5

Primo stop per la formazione domese che nello scontro diretto per la testa della classifica soccombe ad un forte e esperto Biella. Punto della bandiera per il Presidente-atleta Calella, mentre restano a secco Ceciliato e Delai, nonostante le combattute partite. Squadra comunque seconda in classifica.



D2 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Baveno A 0-6

Sconfitta pesante per gli ossolani contro la corazzata bavenese che

punta alla promozione. Belle partite comunque che non rendono giustizia se si guarda solo il risultato, con Casisa Martelletti e Talato che ce la mettono tutta per mettere i bastoni fra le ruote agli amici Scodes Incarbone Daniele e Tonini. Squadra sempre sul fondo della classifica.



D3 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Alessandria 5-1

Grande prova per il trio Iolita Cupelli Grassi che senza l'apporto del capitano Pedroli conquistano una grande vittoria. Con due punti a testa per Cupelli e Iolita e con il primo punto in campionato per Grassi la squadra resta salda al primo posto in

classifica alla pari del S.Salvatore e del Romagnano, prossimo avversario nell'anticipo della settimana dopo.



Anticipi:



C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Romagnano 4-5

Che il campionato sarebbe stata cosa tra queste due formazioni si sapeva

fin dall'inizio, ma chi sarà a spuntarla non è certo. Partita spettacolare ed equilibrata durata oltre 4ore e mezza, con colpi da campioni da entrambe le parti.

I nostri portacolori Kalem Constantinescu(due punti a testa) e Rigotti cedono solo all'ultimo incontro con una formazione di tutto rispetto composta da Rondi Guidi e Bonetti(ex nostro giocatore da giovane).A spuntarla è quindi il Romagnano grazie alla tripletta di Bonetti e al punto e testa per Guidi e Rondi, quest'ultimo superando il nostro Rigotti all'ultimo incontro per 11/8 al quinto set a conferma dell'equilibrio. Campionato ancora lungo, con un punteggio che sicuramente cercheremo di ribaltare al ritorno.



D3 regionale

Scontro al vertice anche qui contro il Romagnano che si risolve con un pareggio per 3-3 a conferma anche qui dell'equilibrio. Iolita Cupelli mettono a segno un punto a testa, mentre è sfortunato Grassi che perde il suo per 3/2, sigillo finale di Pedroli che subentra proprio a Grassi per assicurare alla squadra il punto del pareggio e per tenere la squadra in testa alla classifica.