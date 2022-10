Deve scontare due anni per ricettazione, arrestato su un treno a Domodossola

Giovedì mattina la Polizia Frontiera di Domodossola, durante l’attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell’immigrazione clandestina, a bordo del treno eurocity nr. 35, proveniente da Ginevra e diretto a Milano ha rintracciato un cittadino marocchino (B.A.) classe 1992, il quale al momento del controllo manifestava degli atteggiamenti sospetti, tali da indurre ad effettuare un controllo approfondito sullo stesso. Il 30enne veniva accompagnato in ufficio, dove emergeva a suo carico un provvedimento di cattura dell’autorità giudiziaria di Bolzano.

L'uomo veniva arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bolzano : deve espiare la pena di anni 2 di reclusione e pagare una multa di 3.000 euro per la commissione di ripetuti reati di ricettazione, fatti avvenuti tra il 2013 e 2014 a Bolzano e provincia.

Il cittadino marocchino, nonostante gli fosse appena stato notificato il provvedimento, continuava a manifestare atteggiamenti sospetti, tali da indurre il personale operante ad approfondire il suo controllo : veniva trovato in possesso di quasi 1 grammo di sostanza stupefacente tipo “hashish”; gli veniva quindi contestato l’uso personale di stupefacente ex art. 75 DPR 309/90. Terminasti gli accertamenti veniva accompagnato alla Casa Circondariale di Verbania per espiare la pena detentiva.