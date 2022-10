Ettore Ventrella torna in consiglio comunale

Ettore Ventrella dopo 14 anni torna a sedere sui banchi del consiglio comunale. L'esponente del Pd, a dire il vero, la sala consigliare in questi anni non l'ha mai abbandonata e spesso sedeva tra il pubblico ad assistere ai lavori.

Al primo punto del consiglio comunale ieri sera vi era la surroga del consigliere e capogruppo di Domodomani Gabriele Ricci. La lista di Domodomani alle ultime elezioni era quella che aveva avuto meno voti rispetto alla lista collegata del Pd , quindi ad avere diritto di entrare in consiglio era un rappresentante del Pd; il primo dei non eletti ha però rinunciato e quindi è subentrato Ettore Ventrella. Da ieri ii consiglio non è più composto da cinque gruppi ma da quattro non essendo più presente Domodomani.

Parole di benvenuto a Ventrella sono state espresse dal presidente del consiglio Marco Bossi, dal sindaco e dai capigruppo in consiglio. “Conosce bene il nostro consesso – ha detto Bossi – è stato tra i più presenti tra il pubblico”. Anche il sindaco ha avuto parole di benvenuto a Ventrella e ha ricordato anche l'amicizia personale che lo lega al neo consigliere.

“Tra il pubblico – ha detto Ventrella nel suo intervento – ho svolto il ruolo che per 30 anni era stato di Luigi Ottone , esponente dell'allora partito socialista e volontario della croce rossa che partecipava ad ogni consiglio”. Poi Ventrella ha ricordato la sua esperienza come consigliere “In 18 anni ho partecipato a 160 consigli e non ho mai preso un permesso dal lavoro”. Il neo consigliere ha raccontato aneddoti dell'infanzia e dell'adolescenza che lo legano al sindaco e alla famiglia della consigliera Maria Elena Gandolfi e ha sollevato qualche critica sulla mancanza di dibattito in consiglio ma ha anche riconosciuto per certi aspetti l'ottimo lavoro che sta svolgendo il sindaco Lucio Pizzi. Ha lamentato pero che dopo il Covid molti uffici comunali sono chiusi e in tema di sanità ha detto che è il momento di decidere.